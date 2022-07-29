Головне
Динамо поступилося Евертону у благодійному матчі
Вчора 23:49 577
Вербич перейшов до грецького клубу
Вчора 20:53 541
Гераскевич: Міністерство спорту та НОК України не змогли надати нам юриста для Конгресу IBSF
Вчора 20:41 201
Український тренер після росії і Криму очолив окупаційний клуб
Вчора 17:40 1018
Кучер став головним тренером СК Дніпро-1
Вчора 16:09 566
Усик молився щоранку, щоб йому не довелося стріляти з рушниці
Вчора 14:50 5428
Три білоруські клуби вилетіли з турніру: результати матчів кваліфікації Ліги конференцій
28.07.2022 23:57 3054
Українка Бабак стала чемпіонкою Європи з марафону
28.07.2022 21:25 701
УЄФА розпочав розслідування щодо поведінки вболівальників Фенербахче під час матчу з Динамо
28.07.2022 19:54 1053
Ісмаїлі розірвав контракт з Шахтарем
28.07.2022 19:25 967
Прямі трансляції

Будівельник оголосив про призначення нового головного тренера

Вчора 21:55 214 0
Будівельник оголосив про призначення нового головного тренера
#Будівельник, #Валерій Плеханов

Джерело - Чемпіон.

Тренер Валерій Плеханов очолив київський Будівельник.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Фахівець готуватиме команду до кваліфікації Ліги чемпіонів.

Плеханов зараз працює на посаді асистента Айнарса Багатскіса в національній збірній України, а також очолює збірну U-18, з якою завтра, 30 липня, стартує на юнацькому Євробаскеті.

У сезоні 2021/22 Плеханов очолював Харківських Соколів, а до цього тренував Запоріжжя та брав з командою срібло Суперліги у сезоні-2020/21.

Коментарі ()
Популярне зараз
Таблиця коефіцієнтів УЄФА - рейтинг національних футбольних асоціацій Європи онлайн Таблиця коефіцієнтів УЄФА - рейтинг національних футбольних асоціацій Європи онлайн 2475
Браво, федерація. Найяскравіший спогад із української кар'єри Луческу - ВІДЕО Браво, федерація. Найяскравіший спогад із української кар'єри Луческу - ВІДЕО 3987 4
Суркіс: Вербич залишив Динамо Суркіс: Вербич залишив Динамо 1949
Динамо може втратити Вербича Динамо може втратити Вербича 2359
Евертон - Динамо - онлайн-трансляція LIVE - благодійний матч Евертон - Динамо - онлайн-трансляція LIVE - благодійний матч 2265
Усик молився щоранку, щоб йому не довелося стріляти з рушниці Усик молився щоранку, щоб йому не довелося стріляти з рушниці 5428
Рекомендуємо
Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор 980
Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 11383
Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф 14228 25
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 22557
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 16072
Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО 184353