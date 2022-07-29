Будівельник оголосив про призначення нового головного тренера

Джерело - Чемпіон.

Тренер Валерій Плеханов очолив київський Будівельник.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Фахівець готуватиме команду до кваліфікації Ліги чемпіонів.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений БК "Будівельник"/BC Budivelnyk (@bc_budivelnyk)

Плеханов зараз працює на посаді асистента Айнарса Багатскіса в національній збірній України, а також очолює збірну U-18, з якою завтра, 30 липня, стартує на юнацькому Євробаскеті.

У сезоні 2021/22 Плеханов очолював Харківських Соколів, а до цього тренував Запоріжжя та брав з командою срібло Суперліги у сезоні-2020/21.