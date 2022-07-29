Будівельник оголосив про призначення нового головного тренера

Джерело - Чемпіон.
Тренер Валерій Плеханов очолив київський Будівельник.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Фахівець готуватиме команду до кваліфікації Ліги чемпіонів.
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Плеханов зараз працює на посаді асистента Айнарса Багатскіса в національній збірній України, а також очолює збірну U-18, з якою завтра, 30 липня, стартує на юнацькому Євробаскеті.
У сезоні 2021/22 Плеханов очолював Харківських Соколів, а до цього тренував Запоріжжя та брав з командою срібло Суперліги у сезоні-2020/21.