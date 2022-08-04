Українець повернувся до київського клубу

Український форвард Павло Крутоус вдруге став гравцем Будівельника.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Крутоус (30 років, 196 см, 90 кг) минулий сезон провів у Дніпрі, де за 19,4 хвилини на паркеті у середньому Крутоус в Суперлізі приносив команді 6,4 очка + 1,9 підбирання, при 58,8% двоочкових.

До цього Крутоус три сезони відіграв у Київ-Баскеті, а з 2015 до 2018 відіграв також три сезони в Будівельнику, з яким став чемпіоном України у 2017 році.

Крутоус багато років є гравцем національної збірної України. У поточному відборі на Кубок Світу свінгмен зіграв 3 матчі, в яких приносив головній команді в середньому 5,7 очка + 2,3 підбирання.

Раніше Будівельник повернув до складу Арчі Гудвіна.