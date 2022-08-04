Головне
Динамо переграло Штурм у першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів
Вчора 22:51 1232
Усик - Джошуа II: організатори представили перше промо відео реваншу
Сьогодні 12:53 98
Trinity Ukraine разом з Favbet поставили в Україну ще 2 карети швидкої допомоги для фронту
Сьогодні 12:40 64
Зоря зіграє з Університатею, АІК прийме Шкендію: розклад матчів кваліфікації Ліги конференцій
Сьогодні 09:55 441
Ільцер: Динамо заслужило перемогу
Сьогодні 09:10 622
Луческу: Циганков відчув біль, його довелося терміново замінити в основі
Сьогодні 08:41 532
Караваєв красивим голом приніс Динамо перемогу над Штурмом - ВІДЕО
Вчора 23:38 2771
Динамо - Штурм 1:0. Як це було
Вчора 22:51 10819
Динамо має тотальну перевагу в матчах із австрійськими клубами: історія протистоянь
Вчора 15:02 892
Усик викупив права на трансляцію бою-реваншу з Джошуа
Вчора 13:37 2742
Прямі трансляції

Будівельник підписав Крутоуса

Сьогодні 09:26 322 0
Українець повернувся до київського клубу
Будівельник підписав Крутоуса
#Будівельник

Джерело - basket.com.ua.

Український форвард Павло Крутоус вдруге став гравцем Будівельника. 

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Крутоус (30 років, 196 см, 90 кг) минулий сезон провів у Дніпрі, де за 19,4 хвилини на паркеті у середньому Крутоус в Суперлізі приносив команді 6,4 очка + 1,9 підбирання, при 58,8% двоочкових. 

До цього Крутоус три сезони відіграв у Київ-Баскеті, а з 2015 до 2018 відіграв також три сезони в Будівельнику, з яким став чемпіоном України у 2017 році. 

Крутоус багато років є гравцем національної збірної України. У поточному відборі на Кубок Світу свінгмен зіграв 3 матчі, в яких приносив головній команді в середньому 5,7 очка + 2,3 підбирання.

Раніше Будівельник повернув до складу Арчі Гудвіна.

Коментарі ()
Популярне зараз
Стало відомо, скільки українців підтримає Усика в бою проти Джошуа Стало відомо, скільки українців підтримає Усика в бою проти Джошуа 8852
Матчі Динамо - Штурм транслюватимуть на Setanta Sports та 2+2 Матчі Динамо - Штурм транслюватимуть на Setanta Sports та 2+2 15772
Динамо - Штурм - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги чемпіонів Динамо - Штурм - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги чемпіонів 3565
Караваєв красивим голом приніс Динамо перемогу над Штурмом - ВІДЕО Караваєв красивим голом приніс Динамо перемогу над Штурмом - ВІДЕО 2771
Усик - Джошуа II: де дивитися онлайн бою за звання чемпіона світу Усик - Джошуа II: де дивитися онлайн бою за звання чемпіона світу 116336
Динамо - Штурм 1:0. Як це було Динамо - Штурм 1:0. Як це було 10819
Рекомендуємо
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 90483 1
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 26586
Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі 59236
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 13823
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 2804
Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу 30630 2