Будівельник повернув до складу Арчі Гудвіна

Джерело - Чемпіон.

Американський атакувальний захисник Арчі Гудвін залишається в Будівельнику на наступний сезон.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Гудвін в минулому сезоні зіграв за Будівельник всього 9 ігор, набираючи 16,2 очка, 6 підбирань та 2,1 передачі.

Догравав сезон Гудвін в ізраїльському Маккабі Рішон, де набирав 18,6 очка робив 4,6 підбирання та 3,7 передачі, після чого перебрався в пуерто-риканський Карідурос, де набирав в середньому 16,2 очка, робив 2,7 підбирання та 3,0 передачі.

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Напередодні Будівельник оголосив, що новим тренером команди стане Валерій Плеханов.