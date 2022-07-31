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Близнюк став першим підписанням Будівельника на наступний сезон

Сьогодні 17:25 196 0
Лідер збірної України на рік залишається у столичній команді
Близнюк став першим підписанням Будівельника на наступний сезон
#Будівельник

Джерело - fbu.ua.

Один із найкращих українських баскетболістів та лідер Будівельника минулого сезону Богдан Близнюк повертається до команди, ставши першим підписанням команди цього літа.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Близнюк перейшов до Будівельника минулого літа з Київ-Баскета, де двічі став найкращим легким форвардом чемпіонату за версією ФБУ, і в 31 матчі Суперліги 2021/22 приносив Будівельнику 11,3 очка + 3,8 підбирання + 2,4 передачі. Богдан влучав 60,2 % двоочкових кидків.

У 3-х матчах відбору на Кубок Світу за збірну України Близнюк мав наступну статистику: 12,0 очка + 4,7 підбирання + 2,3 передачі, при 66,7% двоочкових.  Липневі матчі він пропустив, але потрапив до попередньої заявки на матчі у серпні та на Євробаскет-2022.

Напередодні Будівельник оголосив, що новим тренером команди стане Валерій Плеханов.

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