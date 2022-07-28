Головне
Динамо здолало Фенербахче у кваліфікації Ліги чемпіонів
Вчора 22:43 2418
Українка Бабак стала чемпіонкою Європи з марафону
Сьогодні 21:25 135
Фенербахче зробив офіційну заяву щодо інциденту з фанатами на матчі з Динамо
Сьогодні 18:09 5427
Луческу не прийшов на пресконференцію у Туреччині через уболівальників Фенербахче
Сьогодні 08:10 8497
Уболівальники Фенербахче скандували "владімір путін" під час матчу проти Динамо
Вчора 23:26 11290
Ворскла програла АІКу у кваліфікації Ліги конференцій
Вчора 22:37 1086
Фенербахче - Динамо 1:2 Як це було
Вчора 22:36 31849
Лунін може відправитися в оренду у Наполі
Вчора 21:24 687
Шахтар орендував вихованця Динамо
Вчора 19:39 850
Бєсєдін та Циганков у старті Динамо на матч-відповідь з Фенербахче
Вчора 18:55 906
Прямі трансляції

Іспанія оголосила попередній склад на Євробаскет-2022

Сьогодні 19:40 259 0
Турнір відбудеться у вересні
Іспанія оголосила попередній склад на Євробаскет-2022

Джерело - basket.com.ua.

Тренер Серджіо Скаріоло викликав на збір 22 гравці, серед яких є представники в НБА – брати Хуан та Віллі Ернангомеси, Усман Гаруба.

Про це повідомляє пресслужба федерації баскетболу Іспанії.

В складі іспанців п’ять чемпіонів світу 2019 року (Руді Фернандес, Лулл, Віллі Ернангомес, Хуанчо Ернангомес і Колом) і три дебютанти (Лоренцо Браун, Хуан Нуньєс і Ектор Альдерете).

Склад збірної Іспанії: Альберто Абальде, Ектор Альдерете, Джонатан Баррейро, Даріо Брізуела, Лоренцо Браун, Кіно Колом, Альберто Діас, Хайме Фернандес, Руді Фернандес, Усман Гаруба, Фран Герра, Хуан Ернангомес, Віллі Ернангомес, Серхіо Лулл, Хабі Лопес-Аростегі, Хуан Нуньєс, Хоель Парра, Хайме Праділла, Себас Саїс, Мікель Сальво, Янкуба Сіма, Санті Юста.

Іспанія зіграє в одній групі з Грузією, Чорногорією, Туреччиною, Болгарією та Бельгією.

Раніше повідомлялося, що збірна Боснії та Герцеговини може пропустити Євробаскет-2022.

Коментарі ()
Популярне зараз
Фенербахче - Динамо 1:2 Як це було Фенербахче - Динамо 1:2 Як це було 31849
Уболівальники Фенербахче скандували "владімір путін" під час матчу проти Динамо Уболівальники Фенербахче скандували "владімір путін" під час матчу проти Динамо 11290
Фенербахче зробив офіційну заяву щодо інциденту з фанатами на матчі з Динамо Фенербахче зробив офіційну заяву щодо інциденту з фанатами на матчі з Динамо 5427
Луческу не прийшов на пресконференцію у Туреччині через уболівальників Фенербахче Луческу не прийшов на пресконференцію у Туреччині через уболівальників Фенербахче 8497
Ворскла вилетіла з єврокубків після дивного голу, який зарахував суддя із Сербії - ВІДЕО Ворскла вилетіла з єврокубків після дивного голу, який зарахував суддя із Сербії - ВІДЕО 7598
Бущан відбив пенальті в матчі з Фенербахче та допоміг Динамо вийти в наступний раунд ЛЧ Бущан відбив пенальті в матчі з Фенербахче та допоміг Динамо вийти в наступний раунд ЛЧ 4702
Рекомендуємо
Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу 27860
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 90270 1
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 14408
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 20468 2
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 20123
Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу 738