Іспанія оголосила попередній склад на Євробаскет-2022

Турнір відбудеться у вересні

Тренер Серджіо Скаріоло викликав на збір 22 гравці, серед яких є представники в НБА – брати Хуан та Віллі Ернангомеси, Усман Гаруба.

Про це повідомляє пресслужба федерації баскетболу Іспанії.

В складі іспанців п’ять чемпіонів світу 2019 року (Руді Фернандес, Лулл, Віллі Ернангомес, Хуанчо Ернангомес і Колом) і три дебютанти (Лоренцо Браун, Хуан Нуньєс і Ектор Альдерете).

Склад збірної Іспанії: Альберто Абальде, Ектор Альдерете, Джонатан Баррейро, Даріо Брізуела, Лоренцо Браун, Кіно Колом, Альберто Діас, Хайме Фернандес, Руді Фернандес, Усман Гаруба, Фран Герра, Хуан Ернангомес, Віллі Ернангомес, Серхіо Лулл, Хабі Лопес-Аростегі, Хуан Нуньєс, Хоель Парра, Хайме Праділла, Себас Саїс, Мікель Сальво, Янкуба Сіма, Санті Юста.

Іспанія зіграє в одній групі з Грузією, Чорногорією, Туреччиною, Болгарією та Бельгією.

Раніше повідомлялося, що збірна Боснії та Герцеговини може пропустити Євробаскет-2022.