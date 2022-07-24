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Збірна Боснії та Герцеговини може пропустити Євробаскет-2022

Сьогодні 12:56 219 0
Збірна Боснії та Герцеговини може пропустити Євробаскет-2022
#Євробаскет-2022

Джерело - basket.ba.

Федерація баскетболу Боснії та Герцеговини не має коштів на участь збірної у чоловічому Євробаскеті-2022 та жіночому чемпіонаті світу.

Про це повідомляє пресслужба федерації.

“Ми стукали у всі двері, але не були почуті - або відмови, або взагалі ігнорування. Особливо це стосується державних, юридичних та місцевих органів влади.

Як пояснити те, що, наприклад, з державного чи федерального бюджету на окремі клуби та асоціації виділяється більше грошей, ніж на національні збори?

Особливо щодо баскетболу, який стільки разів радував наших людей і має намір зробити це найближчими місяцями - якщо вони зможуть поїхати на континентальні та світові змагання.

Ситуація складається саме так, що найближчі виступи на Євробаскеті й ЧС наших збірних знаходяться під великим знаком питання. Наразі виходу немає, тому скоро може настати момент, коли ми будемо змушені скасувати участь у зазначених змаганнях”, - йдеться в заяві федерації.

Боснія та Герцеговина виграла свою групу відбору на Євробаскеті-2022, а на жіночому Євро боснійки закінчили турнір на історичному п’ятому місці й відібралися на ЧС.

Раніше повідомлялося, що український арбітр Сергій Защук став одним із 24 рефері, які працюватимуть на чемпіонаті Європи серед чоловіків цього року.

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