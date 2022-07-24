Джерело - basket.ba.
Федерація баскетболу Боснії та Герцеговини не має коштів на участь збірної у чоловічому Євробаскеті-2022 та жіночому чемпіонаті світу.
Про це повідомляє пресслужба федерації.
“Ми стукали у всі двері, але не були почуті - або відмови, або взагалі ігнорування. Особливо це стосується державних, юридичних та місцевих органів влади.
Як пояснити те, що, наприклад, з державного чи федерального бюджету на окремі клуби та асоціації виділяється більше грошей, ніж на національні збори?
Особливо щодо баскетболу, який стільки разів радував наших людей і має намір зробити це найближчими місяцями - якщо вони зможуть поїхати на континентальні та світові змагання.
Ситуація складається саме так, що найближчі виступи на Євробаскеті й ЧС наших збірних знаходяться під великим знаком питання. Наразі виходу немає, тому скоро може настати момент, коли ми будемо змушені скасувати участь у зазначених змаганнях”, - йдеться в заяві федерації.
Боснія та Герцеговина виграла свою групу відбору на Євробаскеті-2022, а на жіночому Євро боснійки закінчили турнір на історичному п’ятому місці й відібралися на ЧС.
Раніше повідомлялося, що український арбітр Сергій Защук став одним із 24 рефері, які працюватимуть на чемпіонаті Європи серед чоловіків цього року.