Федерація баскетболу Боснії та Герцеговини не має коштів на участь збірної у чоловічому Євробаскеті-2022 та жіночому чемпіонаті світу.

Про це повідомляє пресслужба федерації.

“Ми стукали у всі двері, але не були почуті - або відмови, або взагалі ігнорування. Особливо це стосується державних, юридичних та місцевих органів влади.

Як пояснити те, що, наприклад, з державного чи федерального бюджету на окремі клуби та асоціації виділяється більше грошей, ніж на національні збори?

Особливо щодо баскетболу, який стільки разів радував наших людей і має намір зробити це найближчими місяцями - якщо вони зможуть поїхати на континентальні та світові змагання.

Ситуація складається саме так, що найближчі виступи на Євробаскеті й ЧС наших збірних знаходяться під великим знаком питання. Наразі виходу немає, тому скоро може настати момент, коли ми будемо змушені скасувати участь у зазначених змаганнях”, - йдеться в заяві федерації.