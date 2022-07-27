Багатскіс: Було б ідеально, якби ми готувалися 5 тижнів

У порівнянні зі збором перед липневими матчами у збірної України з баскетболу будуть певні зміни в тренувальному процесі.

Про це заявив головний тренер команди Айнарс Багатскіс.

"На перший збір буде запрошено 15 гравців. У порівнянні зі збором перед липневими матчами у нас будуть певні зміни в тренувальному процесі. Слава богу, що навіть попри війну у нас був місяць тренувань і була можливість підготувати команду. Дякую за це гравцям, які працювали на повну, незважаючи на те, що було доволі важко. Завдяки тому, що ми були не в найкращих, але в нормальних фізичних кондиціях, ми змогли гідно зіграти липневі матчі кваліфікації ЧС-2023.

Зі свого досвіду можу сказати, що було б ідеально, якщо б зараз ми готувалися п’ять тижнів. У нас буде три тижні до першої офіційної гри і майже не буде втягуючих тренувань - команда відразу розпочне контактну роботу. Я дуже сподіваюся, що гравці фізично будуть готові до цього.

Але нам потрібен час, щоб хлопці порозумілися один з одним, адже будуть нові баскетболісти у порівнянні з липневими іграми - Лень, Герун та Близнюк. Ці гравці за статусом та за рівнем гри відповідають рівню збірної України. Ми маємо бути одним цілим, грати один за одного, а для цього потрібен час. Іноді навіть це мають бути не тільки тренування, а й просто час, який хлопці будуть проводити разом за межами майданчика. Це все важливо, щоб стати Командою", - зазначив Багатскіс.