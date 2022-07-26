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Лень, Герун та Близнюк приєднаються до збірної України

Сьогодні 12:25 158 0
Вже 28 липня розпочнеться тренувальний збір національної команди.
Лень, Герун та Близнюк приєднаються до збірної України

Джерело - ukrbasket.net.

Чоловіча збірна України наприкінці серпня зіграє перші матчі другого групового раунду кваліфікації чемпіонату світу-2023, в яких протистоятиме командам Італії та Ісландії.

Про це повідомляє ФБУ.

Як повідомив головний тренер збірної України Айнарс Багатскіс, у наступних матчах команді допоможуть провідні гравці, які пропустили липневі матчі кваліфікації. До команди приєднається центровий НБА Олексій Лень, один з ключових гравців збірної форвард Богдан Близнюк, який пропускав попереднє вікно за сімейними обставинами, а також бігмен Володимир Герун, який не грав на початку липня через травму.

Нагадаємо, збірна України зіграє проти чемпіонів Європи.

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