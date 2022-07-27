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НБА не вимагатиме від гравців обов’язкової вакцинації наступного сезону

Сьогодні 19:25 169 0
Ліга рекомендує повністю вакцинувати всіх співробітників
НБА не вимагатиме від гравців обов’язкової вакцинації наступного сезону
#NBA

Джерело - Чемпіон.

НБА не вимагатиме від гравців обов’язкової вакцинації від коронавірусу у сезоні-2022/23.

Про це повідомляє журналіст Yahoo! Sports Вінсент Гудвілл.

Ліга, однак, наполегливо рекомендує повністю вакцинувати всіх співробітників і час від часу тестувати нещеплених гравців.

Минулого сезону в НБА також не було обов’язкової вакцинації для гравців, але щеплення від COVID-19 були потрібні всім співробітникам, які працюють в межах 5 метрів від гравців і суддів під час матчів. До цієї групи входили тренери, співробітники фронт-офісу та спортивні інструктори.

Нагадаємо Фінікс продовжить угоду з Вільямсом.

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