НБА не вимагатиме від гравців обов’язкової вакцинації наступного сезону

НБА не вимагатиме від гравців обов’язкової вакцинації від коронавірусу у сезоні-2022/23.

Про це повідомляє журналіст Yahoo! Sports Вінсент Гудвілл.

Ліга, однак, наполегливо рекомендує повністю вакцинувати всіх співробітників і час від часу тестувати нещеплених гравців.

