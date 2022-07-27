НБА не вимагатиме від гравців обов’язкової вакцинації наступного сезону

Джерело - Чемпіон.
НБА не вимагатиме від гравців обов’язкової вакцинації від коронавірусу у сезоні-2022/23.
Про це повідомляє журналіст Yahoo! Sports Вінсент Гудвілл.
Ліга, однак, наполегливо рекомендує повністю вакцинувати всіх співробітників і час від часу тестувати нещеплених гравців.
According to a league memo obtained by @YahooSports, the NBA will not have a vaccine mandate in place next season, but will strongly suggest all personnel be up to date with vaccinations. Periodic testing of unvaccinated players could be allowed, pending discussions with NBPA— Vincent Goodwill (@VinceGoodwill) July 26, 2022
Минулого сезону в НБА також не було обов’язкової вакцинації для гравців, але щеплення від COVID-19 були потрібні всім співробітникам, які працюють в межах 5 метрів від гравців і суддів під час матчів. До цієї групи входили тренери, співробітники фронт-офісу та спортивні інструктори.
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