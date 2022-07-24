Фінікс продовжить угоду з Вільямсом

Джерело - basket.com.ua.
Головний тренер Фінікса Монті Вільямс підпише багаторічне продовження контракту з командою.
Про це повідомляє інсайдер ESPN Едріан Воджнаровскі.
У Вільямса, який минулого сезону став тренером року в НБА, а також був обраний тренером року за версією Національної асоціації баскетбольних тренерів у сезонах поспіль, залишилося два роки до закінчення початкової п’ятирічної угоди.
Загалом Монті Вільямс здобув 149 перемог і зазнав 78 поразок за останні три сезони з Санз.
Минулого сезону Санз стали першими у Західній конференції з рекордними показниками у регулярному чемпіонаті за всю історію клубу (64-18), однак у плей-оф програли Далласу у семи іграх півфіналу Конференції.
Нагадаємо Гарден підписав дворічний контракт із Філадельфією.