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Фінікс продовжить угоду з Вільямсом

Сьогодні 14:11 195 0
Вільямс здобув 149 перемог і зазнав 78 поразок за останні три сезони з Санз
Фінікс продовжить угоду з Вільямсом
#Фінікс

Джерело - basket.com.ua.

Головний тренер Фінікса Монті Вільямс підпише багаторічне продовження контракту з командою.

Про це повідомляє інсайдер ESPN Едріан Воджнаровскі.

У Вільямса, який минулого сезону став тренером року в НБА, а також був обраний тренером року за версією Національної асоціації баскетбольних тренерів у сезонах поспіль, залишилося два роки до закінчення початкової п’ятирічної угоди.

Загалом Монті Вільямс здобув 149 перемог і зазнав 78 поразок за останні три сезони з Санз.

Минулого сезону Санз стали першими у Західній конференції з рекордними показниками у регулярному чемпіонаті за всю історію клубу (64-18), однак у плей-оф програли Далласу у семи іграх півфіналу Конференції.

Нагадаємо Гарден підписав дворічний контракт із Філадельфією.

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