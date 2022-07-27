Клуб повернув до складу лідера минулого сезону

Американський форвард Ді Джей Кеннеді повернувся до Прометея.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У минулому сезоні 32-річний форвард відіграв за український клуб 11 матчів у Лізі чемпіонів, набираючи 12.9 очка, 7.1 підбирання та 3.4 передачі при 40.6% реалізації триочкових.

У 20 матчах української Суперліги досвідчений легіонер за 25.9 хвилини приносив команді 13.0 очка, 6.6 підбирання та 2.8 передачі. Після російського військового вторгнення в Україну та дострокового завершення сезону Кеннеді догравав сезон у складі ізраїльського Хапоеля Галіль-Ельйона.

Раніше Прометей підписав центрового збірної Чехії.