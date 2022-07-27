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Прометей підписав центрового збірної Чехії

Сьогодні 16:55 183 0
Балвіном виступав на Олімпіаді-2020
Прометей підписав центрового збірної Чехії
#БК Прометей

Джерело - basket.com.ua.

Прометей уклав угоду на наступний сезон із чеським центровим Ондреєм Балвіном. 

Про це повідомляє пресслужба клубу.

29-річний бігмен у минулому сезоні виступав у Японії, де захищав кольори Гунма Крейн Тандерс, набираючи 10.9 очка та 8.5 підбирання за 24 хвилини на паркеті.

Раніше 217-см центровий грав у німецькій Баварії, іспанських Естудіантесі, Гран Канарії та Більбао. У 2018-му році увійшов до другої символічної збірної Євркубка.

Балвін брав участь в Олімпійських іграх в Токіо, де грав у складі національної збірної Чехії під керівництвом головного тренера Прометея Ронена Гінзбурга.

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