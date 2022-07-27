Прометей підписав центрового збірної Чехії

Балвіном виступав на Олімпіаді-2020

Прометей уклав угоду на наступний сезон із чеським центровим Ондреєм Балвіном.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

29-річний бігмен у минулому сезоні виступав у Японії, де захищав кольори Гунма Крейн Тандерс, набираючи 10.9 очка та 8.5 підбирання за 24 хвилини на паркеті.

Раніше 217-см центровий грав у німецькій Баварії, іспанських Естудіантесі, Гран Канарії та Більбао. У 2018-му році увійшов до другої символічної збірної Євркубка.

Балвін брав участь в Олімпійських іграх в Токіо, де грав у складі національної збірної Чехії під керівництвом головного тренера Прометея Ронена Гінзбурга.