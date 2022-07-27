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Ернангомес підпише угоду з Торонто

Сьогодні 17:55 144 0
Процес підписання однорічної угоди знаходиться на завершальній стадії
Ернангомес підпише угоду з Торонто
#Торонто

Джерело - Чемпіон.

Вільний агент форвард Хуан Ернангомес стане гравцем Торонто. 

Про це повідомляє інсайдер ESPN Едріан Воджнаровский.

Процес підписання однорічної угоди знаходиться на завершальній стадії.

Взимку Хуан опинився в Юті, але був відрахований із цієї команди у нинішнє міжсезоння. Іспанець провів за Джаз 17 матчів, набираючи в середньому 6,2 очка та 3,5 підбирання.

Раніше Фінікс продовжить угоду з Вільямсом.

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