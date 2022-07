Ернангомес підпише угоду з Торонто

Вільний агент форвард Хуан Ернангомес стане гравцем Торонто.

Про це повідомляє інсайдер ESPN Едріан Воджнаровский.

Процес підписання однорічної угоди знаходиться на завершальній стадії.

Free agent F Juancho Hernangomez is finalizing a one-year deal with the Toronto Raptors, sources tell ESPN.