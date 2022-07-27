Ернангомес підпише угоду з Торонто

Процес підписання однорічної угоди знаходиться на завершальній стадії

Джерело - Чемпіон.

Вільний агент форвард Хуан Ернангомес стане гравцем Торонто.

Про це повідомляє інсайдер ESPN Едріан Воджнаровский.

Процес підписання однорічної угоди знаходиться на завершальній стадії.

Free agent F Juancho Hernangomez is finalizing a one-year deal with the Toronto Raptors, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 26, 2022

Взимку Хуан опинився в Юті, але був відрахований із цієї команди у нинішнє міжсезоння. Іспанець провів за Джаз 17 матчів, набираючи в середньому 6,2 очка та 3,5 підбирання.

Раніше Фінікс продовжить угоду з Вільямсом.