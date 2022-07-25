Збірна України зіграє проти чемпіонів Європи

Джерело - ukrbasket.net.
Визначилися суперники збірної України на турнірі в Туреччині, де "синьо-жовті" готуватимуться до Євробаскета-2022.
Про це повідомляє ФБУ.
На турнірі в Туреччині, який стартує 10 серпня, збірна України зіграє проти чинних чемпіонів Європи - Словенії, Туреччини, а також збірної Польщі. Після цього команда Айнарса Багатскіса відправиться до Гельсинкі, де зіграє з Фінляндією.
Відзначимо, що всі суперники збірної України за контрольними матчами зіграють у фінальній частині чемпіонату Європи.
Раніше збірна України поступилася Іспанії у кваліфікації ЧС-2023.