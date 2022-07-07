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Збірна України поступилася Іспанії у кваліфікації ЧС-2023

Сьогодні 20:58 359 0
Поєдинок завершився з мінімальною різницею очок
Збірна України поступилася Іспанії у кваліфікації ЧС-2023
#Збірна України з баскетболу

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 7 липня, збірна України у матчі кваліфікації ЧС-2023 програла чинним чемпіонам світу - команді Іспанії.

Поєдинок завершився з рахунком 76:77. Українці втратили перевагу в останні дві хвилини гри. Найрезультативнішим гравцем збірної України став Святослав Михайлюк з 13 очками.

Чемпіонат світу-2023. Кваліфікація, група G
7 липня

Україна - Іспанія 76:77 (19:20, 20:20, 21:17, 16:20)

Раніше синьо-жовті тоді гарантували собі вихід до другого раунду відбіркового турніру.

За результатами другого кола кваліфікації буде сформовано чотири шістки і три найкращі збірні з кожної групи стануть володарями ліцензій від Європи на чемпіонат світу-2023.

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