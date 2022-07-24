Збірна України U-20 програла Чехії та посіла останнє місце на Євробаскеті

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 24 липня, молодіжна збірна України провела останній матч в рамках чемпіонату Європи з баскетболу.
Збірна України U-20 програла Чехії в матчі за передостаннє місце чемпіонату - 61:80.
Збірна також програла команді Чехії в першому турі та зазнали поразки з рахунком 86:98.
Нагадаємо, що після поразки від Польщі, Україна втретє в історії вилетіла з Дивізіону А на молодіжному Євробаскеті.
Чемпіонат Європи U-20
Матч за 15 місце
24 липня
Чехія - Україна 80:61 (19:16, 21:12, 20:16, 24:13)