Збірна України U-20 програла Чехії та посіла останнє місце на Євробаскеті

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 24 липня, молодіжна збірна України провела останній матч в рамках чемпіонату Європи з баскетболу.

Збірна України U-20 програла Чехії в матчі за передостаннє місце чемпіонату - 61:80.

Збірна також програла команді Чехії в першому турі та зазнали поразки з рахунком 86:98.

Нагадаємо, що після поразки від Польщі, Україна втретє в історії вилетіла з Дивізіону А на молодіжному Євробаскеті.

Чемпіонат Європи U-20

Матч за 15 місце

24 липня

Чехія - Україна 80:61 (19:16, 21:12, 20:16, 24:13)