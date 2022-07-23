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Збірна України U-20 вилетіла з Дивізіону А на Євробаскеті

Сьогодні 21:27 115 0
Команда вилітає у Дивізіон B Євробаскету
Збірна України U-20 вилетіла з Дивізіону А на Євробаскеті

Джерело - Чемпіон.

Молодіжна збірна України з баскетболу поступилась одноліткам з Польщі у матчі за збереження місця в дивізіоні А.

Перша чверть завершилася перемогою України, проте потім наші баскетболісти провалилися, програвши усі чверті. Підсумковий рахунок зустрічі – 59:95.

Таким чином, збірна України U-20 залишила дивізіон А. Раніше таке траплялося у 2005 та 2013 роках.

Чемпіонат Європи
Чоловіки, Дивізіон А
Турнір за 13-16 місця, 23 липня

Польща — Україна (95:59 (13:18, 28:12, 26:9, 28:20)

Україна: Шульга 19 + 7 підбирань + 3 передачі, Кобзистий 15 + 7 підбирань + 3 передачі + 2 перехоплення + 2 блок-шота - 4 втрати, Журавльов 7 + 4 підбирання, Бринюк 6, Кошеватський 4 — старт, Дзюба 6, Шиманський 1, Бублик 1, Іванов 0, Мітіріч 0, Івашов 0

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