Багатскіс визначився з планом підготовки до Євробаскет-2022

Національна команда зовсім скоро розпочне тренуватися перед відповідальними іграми

Чоловіча збірна України, яка наприкінці серпня зіграє перші матчі другого групового раунду кваліфікації чемпіонату світу-2023, отримала план підготовки до Євробаскета-2022.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Після цих зустрічей підопічні Айнарса Багатскіса вже 2 вересня стартують на довгоочікуваному Євробаскеті-2022. Наша команда, нагадаємо, у фінальній частині європейської першості потрапила до групи С і гратиме в італійському Мілані, де суперниками нашої збірної будуть Велика Британія, Естонія, Італія, Греція та Хорватія.

Тренерський штаб національної команди визначився із планом підготовки збірної. Робота поновиться вже 28 липня в Ризі, де команда зустрінеться на перший етап збору. Суперників української збірної за контрольними матчами буде оголошено незабаром.

План підготовки збірної України:

28.07 - 10.08: збір в Ризі, Латвія

10.08 - 15.08: турнір у Стамбулі, Туреччина

15.08 - 19.08: збір та контрольний матч Гельсінкі, Фінляндія

19.08 - 23.08: збір у Ризі, Лавтія

24.08: матч відбору на ЧС-2023 проти Італії

26.08: виліт до Ісландії

27.08: матч відбору на ЧС-2023 проти Ісландії

28.08 - 31.08: збір у Ризі

31.08: виліт до Мілану

02.09: старт групового раунду Євробаскета-2022

Раніше повідомлялося, що український арбітр Сергій Защук став одним із 24 рефері, які працюватимуть на чемпіонаті Європи серед чоловіків цього року.