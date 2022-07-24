Головне
Бех-Романчук упевнено вийшла в фінал чемпіонату світу в стрибках у довжину
Сьогодні 04:15 1769
Збірна України U-20 програла Чехії та посіла останнє місце на Євробаскеті
Сьогодні 14:24 44
Бех-Романчук в останній день чемпіонату світу боротиметься за медалі у стрибках у довжину
Сьогодні 11:28 337
Бех-Романчук: Перший крок зроблено - рухаємося далі
Сьогодні 10:40 403
Зінченко дебютував за Арсенал у матчі з Челсі
Сьогодні 08:08 6723
Українкам не вистачило 14 сотих секунди для виходу в фінал естафети ЧС-2022
Сьогодні 06:51 808
Збірна України з футзалу вийшла у фінал студентського ЧС-2022
Вчора 23:12 1232
Ракицький перейшов у турецький клуб
Вчора 18:37 739
Спеція орендувала Коваленка з правом викупу
Вчора 13:54 591
Усик молився щоранку, щоб йому не довелося стріляти з рушниці
Вчора 10:32 2387
Прямі трансляції

Багатскіс визначився з планом підготовки до Євробаскет-2022

Сьогодні 13:41 163 0
Національна команда зовсім скоро розпочне тренуватися перед відповідальними іграми
Багатскіс визначився з планом підготовки до Євробаскет-2022
#Айнарс Багатскіс

Джерело - fbu.ua.

Чоловіча збірна України, яка наприкінці серпня зіграє перші матчі другого групового раунду кваліфікації чемпіонату світу-2023, отримала план підготовки до Євробаскета-2022.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Після цих зустрічей підопічні Айнарса Багатскіса вже 2 вересня стартують на довгоочікуваному Євробаскеті-2022. Наша команда, нагадаємо, у фінальній частині європейської першості потрапила до групи С і гратиме в італійському Мілані, де суперниками нашої збірної будуть Велика Британія, Естонія, Італія, Греція та Хорватія.

Тренерський штаб національної команди визначився із планом підготовки збірної. Робота поновиться вже 28 липня в Ризі, де команда зустрінеться на перший етап збору. Суперників української збірної за контрольними матчами буде оголошено незабаром. 

План підготовки збірної України:

28.07 - 10.08: збір в Ризі, Латвія

10.08 - 15.08: турнір у Стамбулі, Туреччина

15.08 - 19.08: збір та контрольний матч Гельсінкі, Фінляндія

19.08 - 23.08: збір у Ризі, Лавтія

24.08: матч відбору на ЧС-2023 проти Італії

26.08: виліт до Ісландії

27.08: матч відбору на ЧС-2023 проти Ісландії

28.08 - 31.08: збір у Ризі

31.08: виліт до Мілану

02.09: старт групового раунду Євробаскета-2022

Раніше повідомлялося, що український арбітр Сергій Защук став одним із 24 рефері, які працюватимуть на чемпіонаті Європи серед чоловіків цього року.

Коментарі ()
Популярне зараз
Останні медальні надії: Бех-Романчук і жіноча естафета 4х400 вийдуть на старт чемпіонату світу Останні медальні надії: Бех-Романчук і жіноча естафета 4х400 вийдуть на старт чемпіонату світу 6556
Бех-Романчук упевнено вийшла в фінал чемпіонату світу в стрибках у довжину Бех-Романчук упевнено вийшла в фінал чемпіонату світу в стрибках у довжину 1769
Збірну України визнали чемпіонами світу-2014 після дискваліфікації росіян Збірну України визнали чемпіонами світу-2014 після дискваліфікації росіян 3104
Шевченко: Ставлення Свьонтек до України просто виняткове Шевченко: Ставлення Свьонтек до України просто виняткове 1299
Зінченко дебютував за Арсенал у матчі з Челсі Зінченко дебютував за Арсенал у матчі з Челсі 6723
Зінченко отримав ігровий номер в Арсеналі Зінченко отримав ігровий номер в Арсеналі 2302
Рекомендуємо
Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко 38884
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни 5814
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 3210 2
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 16394
Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію 30825 2
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 81867