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Український арбітр буде працювати на матчах Євробаскету-2022

Сьогодні 08:54 154 0
Защук потрапив до списку 24 рефері чемпіонату Європи
Український арбітр буде працювати на матчах Євробаскету-2022
#Сергій Защук

Джерело - fbu.ua.

Український арбітр Сергій Защук став одним із 24 рефері, які працюватимуть на чемпіонаті Європи серед чоловіків цього року.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Це буде п’ятий чемпіонат Європи, на якому буде працювати Сергій Защук. Раніше він обслуговував Євробаскети 2011, 2013, 2015 та 2017 років. Також українець працював на Кубку Світу-2019, а нещодавно відсудив старшим арбітром фіналу жіночого чемпіонату Європи до 20 років у Дивізіоні А.

Євробаскет-2022 відбудеться з 1 по 18 вересня в Кельні, Мілані, Празі, Тбілісі (по одній групі). Фінальна частина відбудеться у Берліні.

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