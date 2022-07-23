Лукашов: Без натуралізованого гравця ми зіграли навіть краще

Українські баскетболісти вже чекають початку другого тренувального збору і всі хочуть їхати до збірної та готуватися.

Про це заявив розігруючий збірної України Денис Лукашов.

"Як на мене, ми грали не те що не гірше без американця, а відіграли навіть краще, аніж з натуралізованими баскетболістом у складі. Як показують останні роки, ми граємо краще без них. Можливо це (Джером Рендл - ред.) не той легіонер, який підходить під нашу модель гри та під нашу команду. Але в цілому я вважаю, що ми неодноразово доводили, що можемо досягати результатів виключно українським ростером.

Неприємний осад після гри з Іспанією досі сидить у голові. Було відчуття, що ми могли перемогти таку команду - це завжди престижно. Шкода, що все вирішилося в останньому володінні не на нашу користь. Ми були сильно розчаровані, але це історія, ми маємо рухатися далі та готуватися. Хлопці вже чекають початку другого тренувального збору, план підготовки вже майже складено і всі хочуть їхати до збірної та готуватися. Сподіваюся, що приєднається до команди і Олексій Лень, що лише підвищить наші шанси на вихід на чемпіонат світу. Про Євробаскет я поки що навіть і не думаю: хочеться добре підготоуватися до матчів кваліфікації. Ми вже добре попрацювали зі збірною, але потрібно не зупинятися і продовжувати в тому ж дусі у наступному вікні. Потім вже думатимемо про чемпіонат Європи. Особисто мої думки зараз про другий раунд відбору на ЧС-2023", - сказав Лукашов.