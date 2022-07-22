Головне
Ворскла переграла АІК у кваліфікації Ліги конференції
Вчора 21:55 1135
Рижикова та Боровська позмагаються за медалі ЧС-2022: розклад виступів українців на 22 липня
Сьогодні 09:47 136
Скрипник: Через тиждень на нас чекає ще більш напружений поєдинок
Сьогодні 08:54 214
Ляхова не вийшла до півфіналу чемпіонату світу
Сьогодні 08:24 272
Ворскла перемогла АІК, Коньяспор розгромив БАТЕ: результати матчів кваліфікації Ліги конференцій
Сьогодні 08:08 731
Віталій Кличко отримав престижну премію ESPYS 2022, серед інших переможців - легенди світового спорту
Вчора 17:51 785
Збірна України вийшла у чвертьфінал ЧС з фехтування
Вчора 17:43 460
Батя в зданії: 4 роки тому Усик знищив росіянина Гассієва та став першим володарем Кубка Мохамеда Алі
Вчора 16:30 1188
Шахтар оголосив про підписання Тотовицького
Вчора 16:08 350
Гречко здобула золоту медаль на чемпіонаті світу
Вчора 13:39 1204
Прямі трансляції

Захисник Дніпра оголосив конкурс на допомогу бійцям ЗСУ

Сьогодні 09:40 171 0
Захисник Дніпра оголосив конкурс на допомогу бійцям ЗСУ
#БК Дніпро

Джерело - basket.com.ua.

Атакувальний захисник Дніпра Максим Закурдаєв оголосив конкурс, метою якого є збір коштів на тепловізор для бійців ЗСУ.

“Хотілося б допомогти хлопцям з нашого фансектора, які зараз у гарячій точці. 

Бійцям потрібний тепловізор, він не дешевий, але ми разом можемо це зробити та придбати його. Я відкриваю Банку у Монобанк, всі зібрані кошти підуть на придбання тепловізора.

Але є ще один цікавий момент, після переказу, кожен учасник який скинув мінімальну суму від 33 грн матиме можливість виграти приз (мою ігрову майку, брендований м’яч та футболку БК Дніпро.

Переможців визначить рандомна програма. Будь-яка сума переказу наблизить нас до перемоги! Все буде Україна!

Переказати кошти можна двома способами - переказом на картку 5375 4112 0182 2876 або поповненням банки за посиланням у профілі. Для отримання призу обов’язково вказуйте ім‘я та прізвище при поповненні”.

Коментарі ()
Популярне зараз
У Харкові загинув 13-річний син української шахістки У Харкові загинув 13-річний син української шахістки 1943
Луческу відправив двох гравців у Динамо U-19 Луческу відправив двох гравців у Динамо U-19 1805
Динамо встановило ганебний рекорд українських клубів у єврокубках Динамо встановило ганебний рекорд українських клубів у єврокубках 4404
Денисов відреагував на закриття телеканалів Футбол Денисов відреагував на закриття телеканалів Футбол 2196
Ляхова побореться за вихід до півфіналу ЧС-2022: розклад виступів українців на 21 липня Ляхова побореться за вихід до півфіналу ЧС-2022: розклад виступів українців на 21 липня 1342
Челядін фантастичним дальнім ударом вирвав перемогу для Ворскли над АІКом - ВІДЕО Челядін фантастичним дальнім ударом вирвав перемогу для Ворскли над АІКом - ВІДЕО 6949
Рекомендуємо
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 90020 1
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 9248
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 13234
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 17981
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 22188
Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо 6502