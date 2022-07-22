Захисник Дніпра оголосив конкурс на допомогу бійцям ЗСУ

Атакувальний захисник Дніпра Максим Закурдаєв оголосив конкурс, метою якого є збір коштів на тепловізор для бійців ЗСУ.

“Хотілося б допомогти хлопцям з нашого фансектора, які зараз у гарячій точці.

Бійцям потрібний тепловізор, він не дешевий, але ми разом можемо це зробити та придбати його. Я відкриваю Банку у Монобанк, всі зібрані кошти підуть на придбання тепловізора.

Але є ще один цікавий момент, після переказу, кожен учасник який скинув мінімальну суму від 33 грн матиме можливість виграти приз (мою ігрову майку, брендований м’яч та футболку БК Дніпро.

Переможців визначить рандомна програма. Будь-яка сума переказу наблизить нас до перемоги! Все буде Україна!

Переказати кошти можна двома способами - переказом на картку 5375 4112 0182 2876 або поповненням банки за посиланням у профілі. Для отримання призу обов’язково вказуйте ім‘я та прізвище при поповненні”.