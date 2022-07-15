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Збірна Литви оголосила розширений склад на Євробаскет-2022

Вчора 23:31 98 0
Євробаскет-2022 відбудеться 1-18 вересня
Збірна Литви оголосила розширений склад на Євробаскет-2022

Джерело - basket.com.ua.

Збірна Литви визначилась із розширеним ростером на Євробаскет-2022.

Про це повідомляє пресслужба федерації баскетболу Литви.

До складу команди Казіса Максвітіса увійшли 16 гравців, 12 з яких увійдуть до фінальної заявки: Лукас Лекавічюс, Рокас Йокубайтіс, Маріус Григоніс, Рокас Гедрайтіс, Томас Дішма, Ігнас Браздейкіс, Міндаугас Кузмінскас, Ейгірдас Жукаускас, Арнас Буткевичюс, Гедімінас Орелік, Гітіс Масюліс, Кріступас Жемайтіс, Лаурінас Бірутіс, Мартінас Еходас, Домантас Сабоніс, Йонас Валанчюнас.

Відзначимо, що бігмен Донатас Мотеюнас не потрапив до складу, але у разі потреби готовий приєднатися та допомогти національній команді. В рамках групового раунду литовці зіграють проти Німеччини, Угорщини, Словенії, Боснії та Франції. 

Раніше суперник збірної України оголосив склад для підготовки до Євробаскету-2022.

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