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Суперник збірної України оголосив склад для підготовки до Євробаскету-2022

Сьогодні 16:11 123 0
Італійці зіграють проти України у відборі на ЧС-2023 та на самому чемпіонаті Європи
Суперник збірної України оголосив склад для підготовки до Євробаскету-2022

Джерело - fbu.ua.

Головний тренер збірної Італії з баскетболу Джанмарко Поццекко оголосив розширений склад команди на підготовку до Євробаскету-2022.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Зірковий дует Данило Галлінарі та Ніколо Меллі повертаються до збірної вперше після виступу на Олімпійських іграх у Токіо влітку 2021 року. В якості натуралізованого гравця буде свінгмен Брешії Джон Петручеллі.

Склад збірної Італії: Томмазо Бальдассо, Ніко Менніон, Алессандро Пайола, Маттео Спаньоло, Марко Спіссу, Стефано Тонут, Амедео Делла Валле, Габріеле Прочіда, Джон Петручеллі, Сімоне Фонтеккйо, Луїджі Датоме, Данило Галлінарі, Акілле Полонара, Пол Біліг, Ніколо Меллі, Джампаоло Річчі, Амедео Теситорі

24 серпня збірна України проведе матч проти італійців у рамках другого етапу відбору на ЧС-2023. Також італійська збірна зіграє в одній групі з Україною на чемпіонаті Європи.

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