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Войналович перейшов до Тарту

Вчора 21:55 152 0
Войналович перейшов до Тарту
#Андрій Войналович

Джерело - basket.com.ua.

Український форвард Андрій Войналович у сезоні 2022/23 виступатиме в складі естонського Тарту.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Минулий сезон Андрій починав у Київ-Баскеті, а завершував у латвійській Валмієрі, набираючи в матчах Латвійсько-естонської ліги 14.8 очка та 5.6 підбирання за 27 хвилин. У складі київського клубу в українській Суперлізі Войналович у 22 матчах за 22.3 хвилини набирав 5.6 очка та робив 2.5 підбирання.

Відзначимо, що в складі Тарту минулий сезон завершував український розігруючий Олександр Ковляр, який нещодавно перейшов у Калєв.

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