Український форвард Андрій Войналович у сезоні 2022/23 виступатиме в складі естонського Тарту.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Минулий сезон Андрій починав у Київ-Баскеті, а завершував у латвійській Валмієрі, набираючи в матчах Латвійсько-естонської ліги 14.8 очка та 5.6 підбирання за 27 хвилин. У складі київського клубу в українській Суперлізі Войналович у 22 матчах за 22.3 хвилини набирав 5.6 очка та робив 2.5 підбирання.

Відзначимо, що в складі Тарту минулий сезон завершував український розігруючий Олександр Ковляр, який нещодавно перейшов у Калєв.