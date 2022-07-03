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Ковляр перейшов до естонського Калєва

Сьогодні 15:40 140 0
Баскетболіст підписав річний контракт з клубом
Ковляр перейшов до естонського Калєва
#Олександр Ковляр

Джерело - Чемпіон.

20-річний український плеймейкер Олександр Ковляр став гравцем естонського Калєва.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Ковляр підписав річний контракт з клубом. 

Українець починав сезон у Хіміку, де набирав у середньому 7,3 очка, 1,6 підбирання, 3,3 передачі у 28 матчах. Після вторгнення РФ Ковляр перейшов до Тарту.

У чемпіонаті Естонії Ковляр провів 13 матчів, в середньому набирав 6,9 очка, 1,6 підбирання, 3,2 передачі. Клуб став срібним призером чемпіонату.

Наразі Олександр готується до чемпіонату Європи U-20 у складі молодіжної збірної України.

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Допис, поширений BC Kalev/Cramo (@kalevcramo)

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