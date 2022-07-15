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Лукашов повернувся до БК Прометей

Сьогодні 17:10 92 0
Лукашов повернувся до БК Прометей
#БК Прометей, #Денис Лукашов

Джерело - basket.com.ua.

Розігруючий збірної України Денис Лукашов повернувся у Прометей.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Лукашов виступав за цей клуб з 2019 до 2022 року. Минулий везон захисник догравав у складі французького Нансі, з яким виграв другий дивізіон чемпіонату Франції - Лігу ProB. 

У 25 матчах сезону Суперліги 2021/22 Лукашов за 20 хвилин на майданчику набирав 7.2 очка, робив 3.0 передачі та 2.9 підбирання, реалізуючи 44.6% триочкових.

Раніше Прометей оголосив про підписання гравців збірної України Олександра Липового, В’ячеслава Петрова, Іллю Сидорова, Івана Ткаченка та Іссуфа Санона. 

Нагадаємо  визначилися суперники БК Прометей в Єврокубку.

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