Лукашов повернувся до БК Прометей

Розігруючий збірної України Денис Лукашов повернувся у Прометей.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Лукашов виступав за цей клуб з 2019 до 2022 року. Минулий везон захисник догравав у складі французького Нансі, з яким виграв другий дивізіон чемпіонату Франції - Лігу ProB.

У 25 матчах сезону Суперліги 2021/22 Лукашов за 20 хвилин на майданчику набирав 7.2 очка, робив 3.0 передачі та 2.9 підбирання, реалізуючи 44.6% триочкових.

Раніше Прометей оголосив про підписання гравців збірної України Олександра Липового, В’ячеслава Петрова, Іллю Сидорова, Івана Ткаченка та Іссуфа Санона.

Нагадаємо визначилися суперники БК Прометей в Єврокубку.