Визначилися суперники БК Прометей в Єврокубку

Джерело - Чемпіон.
Відбулося жеребкування групового етапу Єврокубка, в якому зіграє український Прометей.
Про це повідомляє пресслужба турніру.
Українська команда за результатами жеребкування потрапила до групи А. Її суперниками стануть іспанський Говентуд, словенська Цедевіта-Олімпія, італійські Реєр Венеція та Брешія, турецький Бурсаспор, литовський Літкабеліс, французький Бурк, німецький Ратіофарм, та румунська Клуж-Напока.
10 команд зіграють круговий турнір (по матчу дома та на виїзді) після чого перші 8 команд з кожної групи вийдуть в плейоф.
Раніше збірна України поступилася Іспанії у кваліфікації ЧС-2023.