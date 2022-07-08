Визначилися суперники БК Прометей в Єврокубку

Український клуб потрапив до групи А

Джерело - Чемпіон.

Відбулося жеребкування групового етапу Єврокубка, в якому зіграє український Прометей.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

Українська команда за результатами жеребкування потрапила до групи А. Її суперниками стануть іспанський Говентуд, словенська Цедевіта-Олімпія, італійські Реєр Венеція та Брешія, турецький Бурсаспор, литовський Літкабеліс, французький Бурк, німецький Ратіофарм, та румунська Клуж-Напока.

10 команд зіграють круговий турнір (по матчу дома та на виїзді) після чого перші 8 команд з кожної групи вийдуть в плейоф.

Раніше збірна України поступилася Іспанії у кваліфікації ЧС-2023.