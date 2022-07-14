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Санон: Мені було дуже важливо грати за збірну України

Сьогодні 15:26 216 0
Баскетболіст розповів про свій досвід в НБА
Санон: Мені було дуже важливо грати за збірну України
#Іссуф Санон

Джерело - Tribuna.com.

Захисник збірної України Іссуф Санон відхилив пропозицію виступати у Літній лізі НБА.

Про це заявив сам баскетболіст.

"Я був задрафтований Вашингтоном, і до Літньої ліги двічі їздив грати за Вашингтон. І я там себе показав не як Ісуф Санон, а як маленький хлопчик, який приїхав до Америки та боїться всього.

Минулого року я поїхав знову. І ментально, і фізично я був зовсім інший. Відбувся просто збіг обставин.

У мене був коронавірус, і я не грав у Літній лізі, хоча був у дуже гарній формі, дуже готувався.

Зараз у мене була така сама ситуація. У мене була пропозиція, але вона мене не влаштовувала. Коли ти їдеш у Літню лігу, ти заздалегідь знаєш, чи гратимеш, скільки часу отримаєш. Я не хотів їхати, сидіти п’ять хвилин, не знати, чи граю я, чи не граю.

З огляду на ситуацію з Україною, мені було дуже важливо грати за Україну, за збірну. У мене був вибір - посидіти й бути "якимось чуваком" (невідомо, чи дадуть мені шанс чи ні), або ж грати за збірну України, де я знаю, що буду частиною команди, її важливою ланкою.

Я вибрав, звичайно, бути важливою ланкою збірної України. Я знаю, що якщо працюватиму так само, мені даватимуть шанс, який у мене буде і цього року. Якщо я добре себе покажу, то все повернеться.

Я хочу приїхати туди (до Літньої ліги НБА – прим.) в іншому статусі. Я не хочу бути дванадцятим-одинадцятим. Я хочу, щоб команда мене покликала одним з основних, як звуть європейців, але для цього мені треба показати себе.

Якщо я зараз добре гратиму, то питання все відпадуть відразу ж - куди я їду, яким гравцем. Все залежить лише від мене", - сказав Санон.

У 2018 році на драфта НБА Іссуф Санон був вибраний Вашингтон Візардс під 44-м номером.

Нагадаємо НБА вперше в історії вручить чемпіонські персні переможцям Літньої ліги.

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