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Санон: З Іспанією нам просто не пощастило

Сьогодні 13:11 256 0
Захисник збірної України - про поразку від Іспанії
Санон: З Іспанією нам просто не пощастило
#Іссуф Санон

Джерело - Tribuna.com.

Збірній України у матчі з Іспанією (76:77) у відборі ЧС не вистачило удачі.

Про це заявив захисник команди Іссуф Санон.

"Іспанія, у порівнянні з іншими збірними, дуже гарна команда. Ми програли їм одне очко, і я вважаю, що безглуздо говорити, що це образлива поразка. Нам не вистачило успіху.

Кидки, які я зазвичай забиваю, які Свят Михайлюк зазвичай забиває, не влучили. Кидки, які я виконую, які вже неможливо накрити, я у грі проти Іспанії просто промазав.

І не вистачило фокусу наприкінці, ми вели, я трохи завтикав, кожен трохи завтикав у дрібницях. І не вистачило нам удачі.

Влучив би я "трієчку", Свят "трієчку" і все, "цукерка", 3-3, і всі молодці. А так просто не пощастило", - сказав Санон.

У 2018 році на драфта НБА Іссуф Санон був вибраний Вашингтон Візардс під 44-м номером.

Нагадаємо НБА вперше в історії вручить чемпіонські персні переможцям Літньої ліги.

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