Санон назвав найкращого гравця НБА всіх часів

Найкращим гравцем в історії НБА є Майкл Джордан.

Про це заявив захисник Прометея та збірної України Іссуф Санон.

"Найкращий гравець НБА усіх часів? Майкл Джордан. Це людина, яка першою все почала робити. Якби не він, ми б багато чого не знали. Він перший, хто почав це робити, всі рухи, все.

Звідки люди знають баскетбол? Від Майкла Джордана. Як можна когось із ним порівнювати? Він відкрив усе, кросовери, кидки із зависанням, усі ці фінти, це все від нього пішло", - сказав Санон.