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Прометей підписав гравця збірної Нігерії

Сьогодні 13:13 220 0
Прометей підсилився захисником
Прометей підписав гравця збірної Нігерії
#БК Прометей

Джерело - Чемпіон.

Прометей підписав атакувального нігерійського захисника Калебу Агаду.

Про це розповів президент українського клубу Володимир Дубінський у Facebook.

27-річний баскетболіст уже підписав угоду з українським клубом. Минулий сезон він провів у чемпіонаті Австралії, де у складі Мельбурна набирав 12 очок, робив 5,5 підбирання та 2,1 передачі за гру.

Другу частину сезону він провів у складі команди Гемілтон Гані Беджерс з чемпіонату Канади.

У складі збірної Нігерії виступав на Олімпіаді в Токіо.

Раніше визначилися суперники БК Прометей в Єврокубку.

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