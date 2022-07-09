Прометей підсилився захисником

Джерело - Чемпіон.

Прометей підписав атакувального нігерійського захисника Калебу Агаду.

Про це розповів президент українського клубу Володимир Дубінський у Facebook.

27-річний баскетболіст уже підписав угоду з українським клубом. Минулий сезон він провів у чемпіонаті Австралії, де у складі Мельбурна набирав 12 очок, робив 5,5 підбирання та 2,1 передачі за гру.

Другу частину сезону він провів у складі команди Гемілтон Гані Беджерс з чемпіонату Канади.

У складі збірної Нігерії виступав на Олімпіаді в Токіо.

Раніше визначилися суперники БК Прометей в Єврокубку.