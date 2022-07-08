Багатскіс: Санон потроху виходить на інший рівень

Головний тренер збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс поділився думками про виступ українців в матчах відбору на чемпіонат світу-2023.

"У цьому вікні ми грали без декількох ключових гравців. Чи вдалося компенсувати їх відсутність? Думаю, нам вдалося це зробити на 100%. Боюся наврочити, але вважаю, що Іссуф Санон зіграв дуже-дуже добре. Звичайно, зараз він не усвідомлює того, як він зіграв.

Він хоче грати більше, кидати більше - це молодий максималізм. Він потроху виходить на інший рівень. Я не хочу казати про те, кого не було, адже за грою нам точно вдалося компенсувати їх відсутність.

Усі гравці, які отримали екстрахвилини, відмінно використали свої шанси. Я дуже радий, що у нас немає незамінних гравців.

Також хочу відзначити Кравцова, адже він дуже допомагає працювати центровим, допомагає Скапінцеву. Дякую за те, що він із нами", - сказав Багатскіс.