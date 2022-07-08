Головний тренер збірної України Айнарс Багатскіс поділився враженнями від матчу нашої національної команди проти чемпіона світу іспанців (76:77) та підбив підсумки липневого вікна кваліфікації ЧС-2023.

"Не вистачало внутрішнього спокою, адже були ситуації, в яких треба було прийняти правильні рішення. І не вистачило стабільної гри в захисті. Іспанці - не та команда, від якої можна чекати постійних помилок, вони вміють карати суперників. Там майже всі гравці - стартери своїх клубів у чемпіонаті Іспанії, вони знають, як грати. Було видно, що вони не очікували від нас баскетболу, який ми запропонували. Ми грали на межі фолу, але мені хотілося ще більше обгрунтованої агресивності. Не думав, що я таке колись скажу, але ми топтали іспанців під кільцем. Треба продовжувати вчитися грати так, щоб наші емоції не керували грою, але водночас допомагали. Дрібниці, холоднокровність і знову ж таки емоції вирішили долю матчу.

Не можу сказати, що ми дуже багато тренувалися. Коли ми зібралися, всі гравці були в різних кондиціях, у різному ментальному стані. Головна мета була - підвести всіх до загальної фізичної форми. Ми запропонували новий концепт захисту, трохи інакше тренувалися. Думаю, що ми на правильному шляху і команді не треба засмучуватися через цей результат, зробити висновки. Ми з честю пройшли це ігрове вікно. Дуже важливо, щоб кожен своє его відсунув вбік і подивилися на свою гру, знайшли речі, які могли б зробити краще. Тренери знають, як підготувати команду, але важливо, щоб і гравці хотіли цього. Треба розуміти ситуацію: більшість гравців, як поїхали з України ще в лютому, досі не поверталися додому. У кожного кар’єри продовжились по-різному. Ті гравці, які останнім часом виступали в Україні, опинилися в певній зоні комфорту, отримавши гарантовані хвилини, статус та зарплатню. Зараз у них нове професійне життя", - зазначив Багатскіс.