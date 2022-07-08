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Санон: Довели, що можемо давати бій будь-кому

Сьогодні 22:11 85 0
Захисник збірної України - про поразку від іспанців
Санон: Довели, що можемо давати бій будь-кому
#Іссуф Санон

Джерело - fbu.ua.

Захисник збірної України Іссуф Санон взяв участь у післяматчевій пресконференції присвяченій грі проти чемпіонів світу команди Іспанії. 

"По-перше, хочу подякувати всім хто прийшов та підтримав нас на трибунах. Ми граємо не вдома і нам трохи важко через це, але зараз це частина гри. Важко щось говорити, коли програєш одне очко, але ми грали краще, ніж в Іспанії. Ми показали всім, що ми можемо грати з Грузією, з Іспанією, з кожною командою.

Ми можемо давати бій будь-кому, але нам треба трохи більше концентрації. І також я хочу, щоб війна в Україні якнайшвидше закінчилася. Слава Україні!", - зазначив Санон.

Нагадаємо, що збірна України зазнала прикрої поразки з рахунком 76:77.

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