Санон: Довели, що можемо давати бій будь-кому

Захисник збірної України Іссуф Санон взяв участь у післяматчевій пресконференції присвяченій грі проти чемпіонів світу команди Іспанії.

"По-перше, хочу подякувати всім хто прийшов та підтримав нас на трибунах. Ми граємо не вдома і нам трохи важко через це, але зараз це частина гри. Важко щось говорити, коли програєш одне очко, але ми грали краще, ніж в Іспанії. Ми показали всім, що ми можемо грати з Грузією, з Іспанією, з кожною командою.

Ми можемо давати бій будь-кому, але нам треба трохи більше концентрації. І також я хочу, щоб війна в Україні якнайшвидше закінчилася. Слава Україні!", - зазначив Санон.