Джерело - Чемпіон.
Матчем зі збірної Італії українські баскетболісти стартують на другому етапі відбору на чемпіонат світу-2023.
Відзначимо, що путівку на чемпіонат світу отримають кращі три збірні з шістки. Наступне міжнародне вікно - у серпні.
Календар матчів у групі L
Середа, 24 серпня 2022 р
Україна - Італія
Іспанія - Ісландія
Грузія - Нідерланди
Субота, 27 серпня 2022 р
Ісландія - Україна
Нідерланди - Іспанія
Італія - Грузія
П’ятниця, 11 листопада 2022 р
Нідерланди - Україна
Ісландія - Грузія
Італія - Іспанія
Понеділок, 14 листопада 2022 р
Україна - Ісландія
Іспанія - Нідерланди
Грузія - Італія
Четвер, 23 лютого 2023 р
Італія - Україна
Ісландія - Іспанія
Нідерланди - Грузія
Неділя, 26 лютого 2023 р
Україна - Нідерланди
Грузія - Ісландія
Іспанія - Італія
Раніше збірна України поступилася Іспанії у кваліфікації ЧС-2023.