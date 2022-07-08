Відомий розклад матчів збірної України на другому етапі відбору на ЧС-2023

Джерело - Чемпіон.

Матчем зі збірної Італії українські баскетболісти стартують на другому етапі відбору на чемпіонат світу-2023.

Відзначимо, що путівку на чемпіонат світу отримають кращі три збірні з шістки. Наступне міжнародне вікно - у серпні.

Календар матчів у групі L

Середа, 24 серпня 2022 р

Україна - Італія

Іспанія - Ісландія

Грузія - Нідерланди

Субота, 27 серпня 2022 р

Ісландія - Україна

Нідерланди - Іспанія

Італія - Грузія

П’ятниця, 11 листопада 2022 р

Нідерланди - Україна

Ісландія - Грузія

Італія - Іспанія

Понеділок, 14 листопада 2022 р

Україна - Ісландія

Іспанія - Нідерланди

Грузія - Італія

Четвер, 23 лютого 2023 р

Італія - Україна

Ісландія - Іспанія

Нідерланди - Грузія

Неділя, 26 лютого 2023 р

Україна - Нідерланди

Грузія - Ісландія

Іспанія - Італія

Раніше збірна України поступилася Іспанії у кваліфікації ЧС-2023.