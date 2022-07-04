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Багатскіс: Перша чверть - найкраща для моїх команд у моєму житті

Сьогодні 22:55 53 0
Наставник збірної України прокоментував перемогу над Північною Македонією
Багатскіс: Перша чверть - найкраща для моїх команд у моєму житті
#Айнарс Багатскіс

Джерело - ФБУ.

Головний тренер збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс прокоментував перемогу над Північною Македонією у матчі відбору на чемпіонат світу-2023.

"В першу чергу я задоволений перемогою. Ми розпочали гру справді дуже добре, добре рухали м’яч та влучили всі кидки. Можливо це була найкраща чверть моєї команди у моєму житті. Зрозуміло, ми не могли так продовжувати. Обидві команди витратили багато енергії в матчі, працюючи в захисті, виконавши багато кидків зі спротивом.

Було багато агресії. Я не скажу, що дії завжди були розумними, але в цій фізично непростій грі вдача була більше на нашій стороні", - сказав Багатскіс.

Нагадаємо Україна перемогла на виїзді Північну Македонію 73:68. 7 липня українці зіграють проти Іспанії.

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