Естонський Тарту підписав молодого українського плеймейкера Олександра Ковляра, який є вихованцем южненського Хіміка і саме в цьому клубі розпочинав сезон 2021/22 років.

Про це повідомляє пресслужба БК Тарту

В Суперлізі 19-річний захисник зіграв 28 поєдинків. Він набирав 7,3 очка, віддавав 3,3 передачі та робив 0,8 перехоплення за 21 хвилину на паркеті. В Естонію Олександр переїхав з мамою, бабусею та вчителькою англійської мови.

В об’єднаній латвійсько-естонській лізі команда йде на дев’ятому місці з п’ятнадцяти команд. "Тарту" здобув дев’ять перемог і чотирнадцять разів зазнавав поразки.