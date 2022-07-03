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Вільямсон підписав максимальний контракт з Новим Орлеаном

Сьогодні 15:56 134 0
Гравець підписав контракт на 5 років на суму 193 мільйони доларів
Вільямсон підписав максимальний контракт з Новим Орлеаном
#Новий Орлеан

Джерело - basket.com.ua.

Форвард Нового Орлеана Зайон Вільямсон продовжив контракт з клубом.

Про це повідомляє агенція гравця CAA Sports.

Вільямсон підписав контракт на 5 років на суму 193 мільйони доларів. Сума може збільшитися до 231 мільйона доларів, якщо форвард потрапить до однієї із символічних п’ятірок наступного сезону.

Зайон повністю пропустив сезон-21/22 після операції на стопі. За перші три сезони в лізі форвард провів лише 85 матчів, набираючи в середньому 25,7 очка, 7,0 підбирання та 3,2 передачі.

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