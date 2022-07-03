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Клівленд підпише з Гарлендом найбільший контракт в історії клубу

Сьогодні 15:10 164 0
Гарленд гарантовано отримає 193 мільйони доларів за п’ять років
Клівленд підпише з Гарлендом найбільший контракт в історії клубу
#Клівленд

Джерело - basket.com.ua.

Розігруючий Клівленда Даріус Гарленд, підпише з клубом продовження контракту на максимальних умовах.

Про це інсайдеру ESPN Едріану Воджнаровські повідомив агент гравця Річ Пол.

Гарленд гарантовано отримає 193 мільйони доларів за п’ять років. Ця сума може зрости до 231 мільйона доларів, якщо баскетболіст увійде до однієї із символічних п’ятірок наступного сезону.

Протягом перших трьох професійних сезонів 22-річний гравець демонстрував постійне покращення статистики. В минулому сезоні він набирав у середньому 21,7 очка, 8,6 передачі, 3,3 підбирання та 1,3 перехоплення за 35,7 хвилини за гру.

Нагадаємо Індіана обміняла Брогдона у Бостон.

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