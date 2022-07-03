Джон Волл підписав контракт з Кліпперс

Вільний агент Джон Волл став гравцем Кліпперс та підписав з клубом дворічний контракт на 13,2 млн доларів.

Про це повідомляє Klutch Sports.

Раніше Волл домовився про викуп контракту з Г’юстоном. Гравець відмовився від 6,5 млн із належних йому 47,4 млн доларів.

Волл виступав за Рокетс у сезоні-20/21. Він провів 40 матчів і набирав 20,6 очка та 6,9 передачі. Після цього гравець та клуб домовилися про те, що він більше не виходитиме на майданчик. Волл був присутнім на зустрічах Рокетс і тренувався самостійно в Маямі.

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