Північна Македонія зробила для вболівальників безкоштовним вхід на матч з Україною

Збірна втратила шанси на вихід до другого етапу чемпіонату світу

Збірна Північної Македонії розраховує на солідну підтримку вболівальників в домашньому матчі відбору на ЧС-2023 проти України.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Напередодні македонці поступились Іспанії і втратили шанси на вихід до другого етапу – збірна програла всі п’ять попередніх зустрічей і не має шансів залишити останню сходинку турнірної таблиці групи G.

Перед грою з Україною Федерація баскетболу Північної Македонії вирішила зробити вхід до спортивного центру "Борис Трайковський" у Скоп'є вільним на матч відбору на ЧС-2023 проти збірної України.

Македонці сподіваються, що підтримка вболівальників допоможе збірній здобути першу і єдину перемогу у першому раунді кваліфікації на ЧС-2023.

Нагадаємо, матч Північна Македонія – Україна відбудеться у понеділок, 4 липня. Початок о 19:00. Трансляція матчу в Україні на телеканалі XSPORT.