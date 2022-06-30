Бобров: Була пропозиція від Прометея, але я поки що на неї не відреагував

Форвард збірної України В’ячеслав Бобров отримував пропозицію підписати контракт від українського гранда Прометея.

Про це заявив сам баскетболіст.

"У мене була пропозиція від Прометея, але я поки що на неї не відреагував, адже я розумію, що там вже є п’ять українців і вони зараз додаватимуть до складу американців. У мене є амбціїі ще пограти і я не хочу сидіти на лаві і когось підміняти. Хочу ще почекати і знайти команду, де я буду грати по 25-30 хвилин.

Для мене іспанська ліга завжди буде першою в Європі. Це ліга, яка ставить планку для всіх гравців, які хочуть туди потрапити. Кожен хто грав у Іспанії, має намір туди повернутися. Тож якщо у мене буде варіант в Іспанії, я поїду і не думатиму.

США? Так, два-три роки назад я думав над ідеєю поїхати до Штатів, але коли я пограв у П’єно Жвайгждес і перейшов до Іспанії, я зрозумів, що їхати до США та розраховувати на один шанс зі ста - це не для мене. Я поїхав до Фуенлабради, де були злети та падіння, але я вважаю, що я зробив правильний вибір і крок уперед. Можливо, G-Ліга навпаки була б кроком назад. Я розмовляв з Максом (Звоновим - ред.) і він каже, що якщо ти не розкручений гравець, тебе там можуть просто посадити на лавку", - сказав Бобров.