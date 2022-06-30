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Бобров: Була пропозиція від Прометея, але я поки що на неї не відреагував

Сьогодні 15:25 141 0
Гравець назвав лігу, перехід до якої для нього є пріоритетом
Бобров: Була пропозиція від Прометея, але я поки що на неї не відреагував
#В'ячеслав Бобров

Джерело - basket.com.ua.

Форвард збірної України В’ячеслав Бобров отримував пропозицію підписати контракт від українського гранда Прометея.

Про це заявив сам баскетболіст.

"У мене була пропозиція від Прометея, але я поки що на неї не відреагував, адже я розумію, що там вже є п’ять українців і вони зараз додаватимуть до складу американців. У мене є амбціїі ще пограти і я не хочу сидіти на лаві і когось підміняти. Хочу ще почекати і знайти команду, де я буду грати по 25-30 хвилин. 

Для мене іспанська ліга завжди буде першою в Європі. Це ліга, яка ставить планку для всіх гравців, які хочуть туди потрапити. Кожен хто грав у Іспанії, має намір туди повернутися. Тож якщо у мене буде варіант в Іспанії, я поїду і не думатиму. 

США? Так, два-три роки назад я думав над ідеєю поїхати до Штатів, але коли я пограв у П’єно Жвайгждес і перейшов до Іспанії, я зрозумів, що їхати до США та розраховувати на один шанс зі ста - це не для мене. Я поїхав до Фуенлабради, де були злети та падіння, але я вважаю, що я зробив правильний вибір і крок уперед. Можливо, G-Ліга навпаки була б кроком назад. Я розмовляв з Максом (Звоновим - ред.) і він каже, що якщо ти не розкручений гравець, тебе там можуть просто посадити на лавку", - сказав Бобров.

Раніше Пустовий відхилив пропозицію від Прометея.

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