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Пустовий відхилив пропозицію від Прометея

Сьогодні 10:55 274 0
Гравець бажає залишитися у чемпіонаті Іспанії
Пустовий відхилив пропозицію від Прометея
Фото Getty Images
#Артем Пустовий

Джерело - basket.com.ua.

Центровий збірної України Артем Пустовий під час стріму з Ukrainian Basketball в Instagram повідомив про те, що після завершення сезону в Іспанії став вільним агентом. 

Про це повідомляє basket.com.ua.

Також бігмен розповів про те, що отримував пропозицію від українського Прометея, але відмовив, адже планує продовжити кар’єру в чемпіонаті Іспанії.

У сезоні 2021/22 Пустовий відіграв 33 матчі в Лізі АСВ, в яких за 18.8 хвилини на паркеті набирав 9.1 очка та робив 3.8 підбирання. Наразі досвідчений бігмен готується у складі збірної до матчів відбору на ЧС-2023.

Раніше Михайлюк прибув у розташування збірної України.

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