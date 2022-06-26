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Багатскіс: Приїзд Михайлюка - це як ковток свіжого повітря

Сьогодні 20:40 107 0
Тренер задоволений підсиленням команди
Багатскіс: Приїзд Михайлюка - це як ковток свіжого повітря
#Святослав Михайлюк, #Айнарс Багатскіс

Джерело - ФБУ.

Головний тренер збірної України Айнарс Багатскіс задоволений інформацією про приїзд до лав національної команди атакувального захисника Торонто Репторс Святослава Михайлюка, який допоможе збірній у липневих матчах відбору на ЧС-2023.

Про це заявив сам фахівець.

"Кожен агресивний гравець задньої лінії, який контролює м’яч та знає, що з ним робити, вміє грати по ситуації - нам дуже потрібен. Приїзд Михайлюка - це як ковток свіжого повітря.

Звичайно, будуть певні проблеми, адже будь-який тренер світу скаже, що чотирьох тренувань перед грою замало. Але іноді і сто тренувань мало, тож я радий, що він з нами і допомагатиме. У нас є ще один агресивний гравець", - сказав Багатскіс.

Михайлюк відіграв в НБА чотири сезони. За кар’єру в найсильнішій баскетбольній лізі світу український захисник в середньому за 17.0 хвилини на майданчику набирає 6.6 очка, робить 1.8 підбирання та 1.4 передачі при 35.3% реалізації триочкових.

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