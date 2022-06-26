Головне
Збірна України здобула золоту медаль на чемпіонаті світу у хайлайті
Вчора 18:55 477
Аль-Айн продовжив контракт із Ребровим
Вчора 23:09 429
Збірна України зазнала прикрої поразки від Португалії
Вчора 21:58 586
Романчук фінішував п'ятим на чемпіонаті світу
Вчора 20:39 498
Кіченок та Остапенко не зіграють у парному фіналі в Істборні
Вчора 19:11 386
МБК Миколаїв може бути під загрозою зникнення
Вчора 17:41 255
Романчук вийшов у фінал ЧС-2022
24.06.2022 13:14 737
Джошуа: Коли поб’ю Усика, то знову отримаю заслужену повагу
24.06.2022 10:31 697
Йовичевич на 99,9% очолить Шахтар - ЗМІ
24.06.2022 08:10 933
Європейська рада надала Україні статус кандидата на вступ до ЄС
23.06.2022 21:52 474
Прямі трансляції

Михайлюк зіграє за збірну України у липневих матчах відбору на ЧС-2023

Сьогодні 12:35 158 0
Олексій Лень пропустить ігри
Михайлюк зіграє за збірну України у липневих матчах відбору на ЧС-2023
#NBA, #Збірна України з баскетболу, #Олексій Лень, #Сакраменто, #Торонто, #Святослав Михайлюк

Джерело - ФБУ.

Захисник Торонто Святослав Михайлюк допоможе збірній України у липневих матчах кваліфікації на чемпіонат світу-2023.

Про це повідомляє ФБУ.

Дозвіл від НБА зіграти за збірну України отримав і баскетболіст Сакраменто Олексій Лень. Він не зіграє за збірну в липні, але приєднається до команди у серпневому вікні кваліфікації на ЧС-2023 та на Євробаскеті-2022.

Зазначається, що досягнено домовленості по страхуванню гравців. Відповідно до них, страховку покриє НБА.

Збірна України 1 липня зіграє проти Грузії у відборі на ЧС-23, 4 липня - проти Північної Македонії, 7 липня - проти Іспанії.

Нагадаємо, український чемпіон НБА виставив перстень на аукціон.

Коментарі ()
Популярне зараз
Гадамчик: Українці їздять на автомобілях найрозкішніших марок. Чому вони тут, а не вдома на війні? Гадамчик: Українці їздять на автомобілях найрозкішніших марок. Чому вони тут, а не вдома на війні? 2292
Росіянин вимагає зняти плакат Зінченка в Уфі ВІДЕО Росіянин вимагає зняти плакат Зінченка в Уфі ВІДЕО 1499
Бредлі: Хейні поб'є Ломаченка Бредлі: Хейні поб'є Ломаченка 565
Збірна України зазнала прикрої поразки від Португалії Збірна України зазнала прикрої поразки від Португалії 586
Романчук фінішував п'ятим на чемпіонаті світу Романчук фінішував п'ятим на чемпіонаті світу 498
Швейцарія - Україна: легендарна серія пенальті на чемпіонаті світу Швейцарія - Україна: легендарна серія пенальті на чемпіонаті світу 2242
Рекомендуємо
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 40229
Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення 4562
Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО 183607
Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО 24599
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 25630 1
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 72434 2