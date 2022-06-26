Михайлюк зіграє за збірну України у липневих матчах відбору на ЧС-2023

Олексій Лень пропустить ігри

Джерело - ФБУ.

Захисник Торонто Святослав Михайлюк допоможе збірній України у липневих матчах кваліфікації на чемпіонат світу-2023.

Про це повідомляє ФБУ.

Дозвіл від НБА зіграти за збірну України отримав і баскетболіст Сакраменто Олексій Лень. Він не зіграє за збірну в липні, але приєднається до команди у серпневому вікні кваліфікації на ЧС-2023 та на Євробаскеті-2022.

Зазначається, що досягнено домовленості по страхуванню гравців. Відповідно до них, страховку покриє НБА.

Збірна України 1 липня зіграє проти Грузії у відборі на ЧС-23, 4 липня - проти Північної Македонії, 7 липня - проти Іспанії.

Нагадаємо, український чемпіон НБА виставив перстень на аукціон.