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Багатскіс: Команда має бути спокійнішою незалежно від суперника

Сьогодні 17:10 104 0
Наставник національної збірної висловився про товариський матч із Португалією
Багатскіс: Команда має бути спокійнішою незалежно від суперника
#Айнарс Багатскіс

Джерело - ФБУ.

Гравцям збірної України у другому контрольному матчі з Португалією (76:77) не вистачало свіжості в задній лінії.

Про це заявив наставник збірної України Айнарс Багатскіс.

"Було цікаво подивитися, на що ми здатні і над чим треба більше працювати, особливо в ситуації, коли баскетболісти грають на важких ногах. У всіх гравців різні кондиції, через те що вони мали різний ігровий час у клубах. Те що ми побачили на майданчику, приблизно те і очікувалося. Ми дуже стараємося, але іноді навіть занадто, більше граючи ногами та емоціями, аніж головою. Особливо сьогодні це було зрозуміло, коли через тренерські рішення не грали Лукашов та Бобров і нам не вистачало свіжості в задній лінії.

У другій половині у нас було багато неправильних рішень в атаці, технічного браку. Суперник взяв 19 підбирань на нашому щиті і виконав на 20 кидків більше - команда Португалії грала дуже агресивно. Ми трохи попливли у другій частині гри. У четвертій чверті був момент, коли ми чотири рази втратили м’яч на веденні. Ми просто менше кидали та більше помилялися. Тож нам треба навчитись приймати правильні рішення, на чому зараз і зосереджуємося. Як я вже казав, не вистачає гравців, які брали лідерські ролі на себе і таких гравців шукаємо в поточній ситуації.

Ми випробовували нові варіанти у грі, які точно будемо використовувати у майбутніх матчах. Радує те, що гравці їх швидко підхоплюють, але ще раз скажу, що ми маємо краще грати по ситуації та приймати правильні та хороші рішення. Протягом тих днів, що залишилися, ми будемо над цим працювати. Команда має бути спокійнішою на паркеті незалежно від суперника та рахунка на табло. В баскетболі виграє той, хто менше помиляється", - сказав Багатскіс.

Вже 1 липня збірна України зіграє домашній матч відбору на ЧС-2023 в Ризі, 4 липня в Скоп'є протистоятиме Північній Македонії, а 7 липня знову в столиці Латвії гратиме проти чемпіонів світу іспанців.

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