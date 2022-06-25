Збірна України зазнала прикрої поразки від Португалії

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 25 червня, збірна України з баскетболу провела товариський матч з Португалією.

Українці поступилися португальцям - 77:76. Четверту чверть наша команда програла з рахунком 8:21. Найрезультативнішими гравцями у складі України стали Іссуф Санон та Артем Пустовий - по 14 очок.

Гра відбулася в рамках підготовки до кваліфікації ЧС-2023.

У першому товариському матчі Україна здобула перемогу над Словаччиною.

Україна в наступному місяці зіграє три матчі кваліфікації на ЧС-2023: 1 липня - проти Грузії, 4 липня - з Північною Македонією, 7 липня - проти Іспанії.

Контрольний матч

25 червня

Україна - Португалія 76:77 (26:21, 23:17, 19:18, 8:21)