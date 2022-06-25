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Український чемпіон НБА виставив перстень на аукціон

Вчора 23:56 Віктор Слюсаренко 150 0
Медведенко хоче допомогти дітям
Український чемпіон НБА виставив перстень на аукціон
Фото Getty Images
#Станіслав Медведенко

Джерело - Чемпіон.

Колишній форвард Лос-Анджелес Лейкерс Станіслав Медведенко має намір продати свій чемпіонський перстень, аби допомогти дітям.

"Ми створили фонд Сягай небес, щоб допомогти дітям, я виставляю свої чемпіонські персні на аукціон", - заявив Медведенко.

Один перстень Медведенко планує продати в Україні, інший - у США.

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Допис, поширений Mykola (@vasmykola)

Нагадаємо, українець двічі у своїй кар'єрі разом із Лос-Анджелес Лейкерс ставав чемпіоном Національної баскетбольної Асоціації.

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