Український чемпіон НБА виставив перстень на аукціон

Медведенко хоче допомогти дітям

Джерело - Чемпіон.

Колишній форвард Лос-Анджелес Лейкерс Станіслав Медведенко має намір продати свій чемпіонський перстень, аби допомогти дітям.

"Ми створили фонд Сягай небес, щоб допомогти дітям, я виставляю свої чемпіонські персні на аукціон", - заявив Медведенко.

Один перстень Медведенко планує продати в Україні, інший - у США.

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Нагадаємо, українець двічі у своїй кар'єрі разом із Лос-Анджелес Лейкерс ставав чемпіоном Національної баскетбольної Асоціації.

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