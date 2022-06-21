Федерація баскетболу України засудила можливу участь Прометея у Єврокубку

ФБУ проти того, щоб чемпіони України брали участь у змаганнях не під егідою ФІБА.

Федерація баскетболу України негативно відреагувала на внесення чоловічого українського клубу Прометей до списку учасників наступного розіграшу Єврокубка з баскетболу.

Чинні чемпіони України наступного сезону виступатимуть у спільній лізі Латвії та Естонії. Крім того, команда може зіграти в міжнародних клубних змаганнях: Лізі чемпіонів або Єврокубку, де організатори вже підтвердили їхнє право на участь. Проте остаточного рішення щодо того, який саме турнір обрати, Прометей ще не ухвалив.

Водночас керівництво ФБУ вже висловило свою точку зору щодо можливого виступу слобожанського клубу в Єврокубку. У відкритому листі до Прометея президент федерації Михайло Бродський заявив, що подібна ситуація "викликає хвилювання", адже команда не погодила такий крок із ФБУ.

"Мова не тільки про саму участь, а й взагалі про факт ведення домовленостей керівництва СК "Прометей" щодо участі у змаганні, яке не є змаганням ФІБА, та участь в якому не узгоджена з ФБУ, – йдеться у зверненні Бродського. – Від початку війни, розпочатої Росією в Україні, ФІБА є повністю солідарною з Україною та всіляко її підтримує... ФІБА весь час іде нам на зустріч, а провідний український клуб у цей час виходить за межі системи змагань ФІБА. Враховуючи викладене, Федерація баскетболу України не схвалює участь СК Прометей у EuroCup та вважає дії керівництва слобожанського клубу некоректними не лише по відношенню до ФБУ, а й до ФІБА також", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Прометей підписав Ісуфа Санона.