Прометей підписав Ісуфа Санона

Один із найталановитіших українських баскетболістів посилив склад чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Прометей підписав контракт з гравцем збірної України Іссуфом Саноном.

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22-річний український баскетболіст у минулому сезоні грав у складі "Дніпра" у 26 матчах Суперліги він проводив в середньому 23.9 хвилин на майданчику, за цей час він набирав 13.3 очки, здійснював 2.7 підборів та 3.2 передачі (РЕ 12.4).

Іссуф Санон догравав сезон у литовському клубі Шауляй, разом з яким провів 17 ігор. Його середні показники склали 22.4 зіграних хвилини, 11,4 очка, 2,6 підбора, 2,4 передачі.

На драфті НБА 2018 Санон був обраний у другому раунді під 44-м номером Вашингтон Візардс, за яких виступав у Літній лізі НБА. Також захищав кольори словенської Олімпії.

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До цього Прометей підписав Іллю Сидорова, Олександра Липового, Івана Ткаченка та В'ячеслава Петрова.

У новому сезоні Прометей гратиме у Єврокубку та Латвійсько-Естонській баскетбольній лізі.